Forcado em estado grave após esmagamento do fígado

Miguel Sampaio, cabo do Grupo de Forcados Amadores de Beja, está em estado grave após ter sofrido um derrote na corrida deste sábado em Moura.Na segunda pega do grupo de Beja e a última da tarde, Miguel Sampaio decidiu ir à cara do touro que baixou a cabeça e arrastou o forcado dois a três metros, segundo o site Touro e Ouro.O forcado ficou com um esmagamento que lhe afetou o fígado, provocando um forte hematoma e várias hemorragias.O Touro e Ouro avança ainda que o cabo foi transportado para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde foi estabilizado. Na manhã deste domingo, Miguel foi transportado por um helicóptero para o Hospital Curry Cabral em Lisboa.