Forte aparato policial e insultos antes da segunda sessão do julgamento pela morte de Igor Silva

Ao minuto Atualizado a 16 de fev de 2024 | 10:51

10:51 | 16/02 Família de Igor Silva mantém-se à porta do tribunal A carregar o vídeo ...

10:20 | 16/02 Os arguidos no caso da morte de Igor Silva já estão no tribunal prontos a começar a segunda sessão.



Além deles, também os advogados já estão no local, onde entraram sem prestar declarações aos jornalistas.

10:00 | 16/02 Família de Marco 'Orelhas' já está em tribunal A mulher de Marco 'Orelhas', Marisa, e a filha, Iara, já estão em tribunal.



Espera-se que a primeira, também mãe de Renato, fale hoje, ela que é arguida por agressões durante os confrontos na fatídica noite.

09:58 | 16/02 Forte aparato policial no Tribunal de São João Novo A carregar o vídeo ...

08:52 | 16/02 Marco 'Orelhas' e o filho chegam ao tribunal A carregar o vídeo ...

A segunda sessão do julgamento pela morte de Igor Silva, esfaqueado 18 vezes nas imediações do Estádio do Dragão, ocorre hoje no Tribunal de São João Novo, no Porto.À semelhança da audição anterior, também esta conta com um forte aparato policial. Na quinta-feira, os ânimos exaltaram-se à porta do tribunal, com a mulher e a filha de Marco 'Orelhas', um dos arguidos, a provocar com caretas e beijos a mãe da vítima.Além de 'Orelhas', também o seu filho Renato e o cunhado Paulo Chanfra são arguidos. Os dois primeiros falaram na quinta-feira. Hoje é esperado que falem Diogo Meireles, conhecido como 'Xió', e Marisa Santos, mulher de 'Orelhas'.