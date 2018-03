Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Foste um mártir crucificado, filho", diz mãe de homem morto pela Máfia de Braga

Mãe do empresário João Paulo Fernandes publica anúncio emotivo.

Por Fátima Vilaça e Secundino Cunha | 01:30

Reconforta-me saber que Deus te estende a Sua mão, porque Ele sabe tudo. Sabe que foste um mártir crucificado como ele". É com um pequeno e comovente poema que a família de João Paulo Fernandes recorda os dois anos do desaparecimento do empresário de 42 anos, sequestrado, assassinado e dissolvido em ácido sulfúrico. Seis dos nove arguidos do grupo homicida, liderado pelo advogado bracarense Pedro Bourbon, foram condenados à pena máxima de 25 anos de cadeia.



O texto emotivo foi publicado ontem na secção de necrologia de um jornal de Braga. "Ouço a tua voz a toda a hora, sinto o teu sorriso e lembro o amor que sentias pela tua filha e que continuas com ela no coração, por tudo isto o meu coração chora! Esta dor é imensa!", escreve a mãe, sublinhando as muitas "saudades" que sente do filho.



A família manda celebrar hoje uma missa na Igreja de S. Paulo, em Braga, no dia em que passam dois anos sobre o violento sequestro de João Paulo Fernandes. O empresário de 42 anos foi atacado em frente à filha de apenas 8 anos, quando entrava na garagem do prédio onde vivia, em Lamaçães, Braga. A menina viveu momentos traumáticos e descreveu em julgamento o dia em que "os maus levaram o pai para o matar". Desde o dia do desaparecimento do pai, a criança tem recebido apoio psicológico.



Pedro Bourbon e Emanuel Paulino - o Bruxo da Areosa - planearam a morte para ficar com dois milhões de euros da família do empresário.