Foi uma foto publicada no Correio da Manhã que acabou com a vida de fugitiva de Fernanda Baltazar. Foi ‘caçada’ por uma leitora que, em Lisboa, não teve dúvidas quando reconheceu o rosto da mulher publicado nas páginas do nosso jornal. A professora, de 41 anos, foi condenada a 17 anos de cadeia por matar o namorado, mas aproveitou uma falha da Justiça e fugiu do País.









