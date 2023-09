Francesa sobrevive a choque mortal em Arcos de Valdevez

A mulher, de nacionalidade francesa, que sobreviveu à violenta colisão que matou dois condutores, no IC28, em Arcos de Valdevez, no sábado à tarde, está em choque com o acidente do qual saiu com ferimentos ligeiros. O carro em que viajava era conduzido por António Silva, um emigrante de 69 anos, natural dos Arcos de Valdevez, mas a residir em França. António esteve mais de hora e meia para ser desencarcerado e acabou por não resistir. No outro veículo seguia Jorge Pinto, 65 anos, que teve morte imediata. O condutor, que vivia em Leça do Balio, Porto, conhecia bem aquela estrada, já que tinha casa no concelho minhoto.





OUTROS CASOS



Lagos

Três mulheres e dois homens ficaram feridos, na tarde deste domingo, num despiste na A22 (Via do Infante), na zona de Lagos. Foram todos hospitalizados.



Oeiras

Um motociclista morreu na noite de sábado num despiste na A5, junto a Carnaxide, Oeiras, quando seguia no sentido Cascais-Lisboa.



Alcácer do Sal

Duas pessoas ficaram gravemente feridas num despiste na EM1071, em Alcácer do Sal, na tarde deste domingo. Foram transportadas ao Hospital do Litoral Alentejano.





