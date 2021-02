Francisco César diz desconhecer investigação do DIAP de Ponta Delgada

O deputado do PS/Açores Francisco César disse esta quinta-feira desconhecer "qualquer queixa ou inquérito judicial" em que o seu nome esteja envolvido, afirmando-se disponível para esclarecer o que for necessário.

"Desconheço qualquer queixa ou inquérito judicial que me envolva. Existindo alguma investigação que me inclua, como o jornal Correio da Manhã diz saber, confirmar-se-á que essa queixa está baseada em acusações infundadas e caluniosas. De qualquer modo estou, como sempre estive, disponível para esclarecer o que for necessário esclarecer ou até dar acesso à minha vida privada nesse âmbito. É com transparência que se combate a calúnia. Quem não deve não teme! É a única coisa que sei e posso dizer", escreveu o socialista na sua página no Facebook.

Segundo o CM apurou, Francisco César e o seu pai, o antigo presidente do Governo dos Açores Carlos César, estarão a ser investigados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Ponta Delgada.

Em causa estarão eventuais suspeitas de irregularidades em negócios entre o Governo Regional dos Açores - que foi presidido por Carlos César entre 1996 e 2012 - e empresas privadas, no que refere à atribuição de subsídios públicos.

O Ministério Público na Comarca dos Açores confirmou ao Correio da Manhã a existência de um inquérito que "se encontra em investigação, sem arguidos constituídos e sujeito a segredo de justiça".

Carlos César é atualmente presidente do PS e presidente honorário do PS/Açores, enquanto Francisco César é deputado do PS no hemiciclo açoriano.