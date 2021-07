A proposta de subsídio de risco apresentada pelo Ministério da Administração Interna para as forças de segurança (100 euros para os patrulheiros, o que pago com outros suplementos dará um ganho líquido mensal de apenas 70 euros) levou o Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP) a propor a todas as outras estruturas da PSP e GNR uma reunião para decidir uma posição comum contra a medida do Governo.









Os líderes sindicais e associativos pediram ao secretário de Estado, Antero Luís, um valor mensal acima dos 300 euros, abaixo dos 430 pagos na PJ. Face à diferença, o SIAP quer sentar todos à mesma mesa a 6 de julho, em Lisboa, dia em que os sindicatos da PSP serão recebidos pelo diretor-nacional da PSP, Magina da Silva.