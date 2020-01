Um casal e os dois filhos (um deles menor) precisaram esta segunda-feira de receber tratamento no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, após uma fuga de gás natural na moradia onde residem, em Caneças, Odivelas.Foram os inquilinos da habitação a chamar o socorro, via 112, pelas 02h45. Sentiam tonturas, vómitos e sonolência.Os Bombeiros de Caneças, e uma empresa de fornecimento de gás, constataram a fuga no interior da casa, controlando-a em seguida.