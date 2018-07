Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fuga em contramão com carro roubado

Patrulha da PSP caça quatro homens após perseguição.

Por João Carlos Rodrigues | 08:37

O roubo de um carro avaliado em pouco mais de 1500 euros terminou com uma perseguição em contramão e quatro jovens com cerca de 20 anos caçados pela PSP.



A ‘aventura’ pelas ruas da Alta de Lisboa só terminou após uma colisão contra o portão de uma garagem e um carro estacionado. Mas saíram todos em liberdade uma vez que apenas ficou comprovada a prática de um ilícito menor – circulação numa viatura roubada.



O caso aconteceu pelas 17h10 de sábado, na rua Barroso Lopes, em Benfica. A vítima, uma mulher de 45 anos, tinha acabado de entrar no seu Hyundai Atos e preparava-se para arrancar quando dois jovens abriram a porta e a ameaçaram com violência. Obrigaram-na a sair da viatura e fugiram do local. A vítima chamou a PSP e o alerta foi dado para todo o efetivo policial da área de Lisboa.



Duas horas depois, uma patrulha da PSP cruzou-se por acaso com o carro em questão. E imediatamente o condutor encetou fuga em contramão desde as Galinheiras até à rua das Calvanas. Só pararam quando se despistaram e embateram no portão de uma garagem e noutra viatura parada naquele local.



Nesta altura, quatro jovens saíram a correr do Hyundai roubado – só um ficou no carro e não ofereceu resistência. Outros três foram apanhados minutos depois nas imediações. O quinto elemento entregou-se na esquadra da Musgueira pelas 07h00 de domingo.



Só um foi formalmente detido por ter sido reconhecido pela vítima como autor do roubo.