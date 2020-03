Fuga trama traficante no aeroporto de Lisboa

O rapaz de 15 anos, menino de rua de Luanda, Angola, que acompanhava enganado o traficante de pessoas da mesma nacionalidade detido domingo, por inspetores do SEF do aeroporto de Lisboa - naquela que foi a primeira detenção de suspeitos de tráfico de pessoas para fins sexuais em aeroportos portugueses -, fugiu ao criminoso na sexta-feira, 28 de fevereiro, ao desembarcar em escala para Cabo Verde.Desesperado e sem documentos, que lhe tinham sido tirados pelo suspeito, o menor dirigiu-se ao gabinete do SEF do aeroporto, onde pediu ajuda. Disse aos inspetores ter sido aliciado com férias em Cabo Verde, pagas por "pessoas ricas".Já no voo para Lisboa, o traficante informou-o de que seria entregue, na cidade da Praia, a um grupo de pessoas num hotel. O rapaz fugiu assim que pôde. O criminoso seguiu para Cabo Verde mal se apercebeu da fuga.Com a intervenção de inspetores estagiários, que além de cruzarem informação relativa a suspeitos de tráfico humano, contactaram a polícia angolana, o suspeito foi detido no domingo, ao regressar de Cabo Verde. Fica preso e o menor está entregue a uma instituição.A detenção do traficante angolano, e o resgate do menor, ocorreram na operação ‘Bambini 2’. O SEF identificou 1335 estrangeiros, 177 deles menores.O SEF diz ainda ter testado, na mesma operação, equipamentos móveis de controlo documental, que detetam infrações.Os inspetores apuraram que o detido tinha reserva, para si e para o menor, num hotel de Lisboa referenciado como local de passagem de traficantes.