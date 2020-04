Fugitivo do Tribunal de Instrução Criminal do Porto julgado por roubo

Foi condenado a 10 de outubro de 2018 a pena suspensa de 5 anos por sete roubos. Mas, seis dias depois, voltou a ser detido por participar com os tios gémeos numa tentativa de furto.Hugo Saraiva, 21 anos, protagonizou uma fuga do Tribunal de Instrução Criminal do Porto com os tios e após ser apanhado rumou à cadeia para 10 meses de prisão. Foi libertado no verão passado e regressou ao crime a 5 de dezembro - tentou assaltar um motorista da Uber, no Porto. Está preso e já a ser julgado.Ao ver a viatura estacionada, Hugo, com outro homem nunca identificado, solicitou o transporte. O motorista explicou que tinha de ser marcado através da aplicação e o arguido colocou o braço na viatura, destrancou uma porta traseira e entrou.Tentou roubar um maço de tabaco mas como foi impedido agarrou no pulso do condutor tentando, com a outra mão, aceder ao telemóvel da vítima, no valor de 355 euros.Sem nada conseguir, Hugo Saraiva tentou fugir mas foi impedido pelo motorista, que arrancou a alta velocidade e levou o ladrão à esquadra da PSP.