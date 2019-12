Motorista da Uber entrega fugitivo do Tribunal de Instrução Criminal à PSP

Hugo Saraiva, que há mais de um ano fugiu do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto com os tios gémeos, voltou esta quinta-feira a ser detido. O jovem de 20 anos, conhecido por ‘Schevchenko’, tentou furtar o telemóvel a um motorista da Uber, no Campo dos Mártires da Pátria, mas aquele manietou-o e prendeu-o no interior da viatura. Depois, conduziu durante cerca de um quilómetro até à esquadra do Infante, onde gritou por socorro e entregou o assaltante.Ouvido por um juiz, precisamente no TIC, o ladrão ficou em prisão preventiva. Além da tentativa de furto, Hugo Saraiva é ainda suspeito de dezenas de roubos ocorridos nos últimos meses no Porto.O ataque ao Uber ocorreu esta quinta-feira de madrugada. Hugo Saraiva começou por dizer ao motorista que queria ser transportado. Enquanto este lhe explicava que teria de recorrer à plataforma eletrónica para solicitar uma viatura, ‘Schevchenko’ aproveitou a janela do carro semiaberta e tentou apoderar-se do telemóvel do condutor e de outros bens.O motorista resistiu e, sem sair da viatura, prendeu o ladrão no carro, arrancando a alta velocidade até à esquadra, onde o entregou. Hugo Saraiva já esteve preso. A última condenação foi de 10 meses de cadeia.Já na quarta-feira, Emanuel Santos, tio de Hugo e outro dos fugitivos do TIC, foi condenado a três anos e meio de cadeia. Ficou provado que furtou 15 mil euros em ouro de uma casa, em Santa Maria da Feira.