Funcionária da Câmara de Setúbal morre atropelada por camião do lixo

Uma funcionária da Câmara de Setúbal morreu atropelada por um camião do lixo, num acidente de trabalho que já está a ser investigado.

Segundo o CM apurou, Sara Graça estava a trabalhar quando foi colhida e não resistiu aos ferimentos. A colega que conduzia a viatura ficou em estado de choque com a situação e também está a ser acompanhada.

A autarquia sadina emitiu este sábado um comunicado onde lamenta a morte desta funcionária. "A Câmara Municipal de Setúbal lamenta profundamente o falecimento da trabalhadora Sara Graça, num grave acidente ao serviço da autarquia, e endereça à família e amigos sentidas condolências. As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão já a ser investigadas pelas autoridades competentes. A Câmara Municipal, como é seu dever, está empenhada no apuramento dos factos que conduziram a esta trágica ocorrência. A Câmara Municipal está em contacto com a família desta trabalhadora no sentido de dar o necessário apoio nesta difícil hora de enorme tristeza e sofrimento", lê-se na nota diuvlgada.

Sara Graça deixa uma filha menor.