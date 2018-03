Ex-procurador terá afirmado "estar em causa o bom nome da pessoa".

Por Débora Carvalho | 20:49

A funcionária judicial que trabalhou com Orlando Figueira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), garantiu esta terça-feira em tribunal que o então magistrado lhe pediu para tratar do processo, que visava Manuel Vicente com a máxima urgência "por estar em causa o bom nome da pessoa".



Isabel Conceicao referiu ainda que o advogado Paulo Blanco, arguido no processo, se deslocava com frequência ao DCIAP, nomeadamente para reunião com Orlando figueira.



A ex-mulher do ex-procurador optou por não depor em julgamento.