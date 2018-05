Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária fica ferida em queda de teto falso

Mulher sofreu ferimentos graves e foi transportada para o hospital de Portimão.

08:39

Aqueda de cerca de quatro metros quadrados do tecto falso e reboco do supermercado Minipreço, na avenida 25 de Abril, em Portimão, provocou ferimentos graves numa funcionária da loja, de 39 anos. A mulher foi transportada pelos bombeiros para o hospital da cidade.



"Ela estava deitada e tinha ferimentos sobretudo na cabeça, deitando algum sangue. Parecia um ferimento grave e esteve a ser assistida no local pelos bombeiros cerca de meia hora, antes de ser transportada para o hospital", conta ao CM Manuel Pires, um popular que assistiu ao socorro prestado à funcionária.



A mulher estaria a arrumar produtos no corredor em que se encontram os laticínios quando se deu a derrocada. Acabou por não conseguir escapar a tempo, sendo atingida pelos destroços. O acidente deu-se, pelas 16h23, numa altura em que havia muitos clientes no estabelecimento. Só por sorte nenhum ficou ferido.



O supermercado ainda se manteve aberto durante algum tempo após o sucedido, apenas com a zona em que tinha caído o tecto falso e reboco vedada ao público. A Proteção Civil decidiu depois encerrar a loja, por uma questão de precaução e para ser feita a avaliação do estado da cobertura.



PORMENORES

Loja Fechada

A Proteção Civil decidiu que a loja permanecerá fechada até ser retirado o tecto falso para verificar o estado da cobertura interior da loja, apurou o CM.



Caso Comunicado

O acidente que deixou a funcionária do Minipreço ferida com gravidade foi comunicado à Autoridade para as Condições do Trabalho.



Meios no Local

Foram mobilizados para o local seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Portimão e da Proteção Civil Municipal. A PSP também esteve presente.