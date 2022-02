O ex-funcionário dos CTT da Madeira acusado de se ter apropriado de cerca de 37 mil euros durante o processo de expedição de correspondência confessou esta quinta-feira o crime em tribunal e manifestou-se arrependido, tendo já devolvido o valor.





“Cometi esses erros e essas faltas todas. Estou a dizê-lo de coração aberto. Estou muito arrependido”, declarou o arguido, de 49 anos, no início do julgamento, no Tribunal do Funchal. Está acusado dos crimes de peculato, falsificação de documento e violação do segredo de correspondência.