Funcionário das Finanças lesa 300 contribuintes com IUC

Um chefe da secção de cobranças da Autoridade Tributária das Finanças de Anadia foi acusado de falsidade informática agravada, burla qualificada e falsificação de documento por ter cobrado indevidamente coimas pelo falso atraso no pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) e de Selo.



Atuou durante três anos e lesou mais de 300 contribuintes. Sacou 7470 euros. Para simular perante as vítimas o recebimento do valor, entregava um documento de cobrança com uma rubrica ilegível e um carimbo em desuso.



