Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundo falso escondia cocaína

PJ deteve o homem, de 47 anos, após ter aterrado no aeroporto de Lisboa.

Por João Tavares | 08:38

A PJ deteve um homem, de 47 anos, após ter aterrado no aeroporto de Lisboa – proveniente do Brasil – com cocaína escondida no fundo falso da mala.



A droga, acondicionada em diversos pacotes, pesava 1,9 quilos e era suficiente para 89 mil doses individuais.



O homem foi presente a um juiz, que determinou que ficasse em prisão preventiva.