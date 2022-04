Funeral de jovem que morreu na viagem de finalistas em Espanha realiza-se esta quinta-feira em Alcobaça

O funeral de Xavier Rodrigues, o jovem estudante que morreu esta segunda-feira à noite em Marina D'Or, Espanha, vai realizar-se na quinta-feira a partir das 10h00, segundo o Município de Alcobaça. O velório vai ter lugar na Igreja da Misericórdia de Alcobaça.

Ao início da tarde, pelas 14h30, o cortejo fúnebre segue para a Igreja de Pataias. As cerimónias fúnebres decorrem uma hora depois, no mesmo local.





o regressar ao quarto que partilhava com o irmão gémeo e outro amigo. O estudante de 18 anos viu tudo revirado e percebeu que tinham sido assaltados.



O jovem, que é filho de uma professora e do presidente da Câmara de Alcobaça, ficou muito alterado e com falta de ar, entrando em paragem cardiorrespiratória. Os colegas deram o alerta e pediram socorro para o jovem, que foi assistido e transportado para o hospital mais próximo, onde o óbito foi declarado.

Xavier Rodrigues sentiu-se mal a