Funeral de pai e filha grávida mortos à facada realiza-se hoje

O funeral de José e Sílvia Damião, de 64 e 37 anos, realiza-se esta quinta-feira. Foram assassinados à facada pelo filho e irmão, respetivamente, em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras. Xavier, de 28 anos, está na cadeia.





A cerimónia do empresário tem início às 11h00 na Igreja de S. João, seguindo para o cemitério local. O corpo de Sílvia chega à Igreja de Silveira às 11h00. O funeral realiza-se no cemitério a partir das 14h30. Devido à pandemia da Covid-19, ambas as cerimónias são restritas à família.