Xavier Damião, de 28 anos, que matou o pai, de 61 anos, e a irmã grávida, de 37 anos, ficou em prisão preventiva.O homem foi detido ao início da madrugada desta segunda-feira após se ter colocado em fuga no sábado.Após ter assassinado à facada o pai e irmã na residência da família, o alegado agressor colocou-se em fuga no carro que pertencia à irmã, rumando a Lisboa. Acabou por ser abordado na madrugada de segunda-feira, quando circulava na via pública, sem máscara, na Amadora.Estava acompanhado por uma pessoa que não está envolvida nos factos, de acordo com a PJ.