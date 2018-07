Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral de 'rapper' Puto G marcado para quinta-feira na Amadora

Artista morreu afogado no sábado num lago no Luxemburgo.

Por Lusa | 18:43

O funeral do 'rapper' Puto G, que morreu afogado no sábado num lago no Luxemburgo, realiza-se na quinta-feira, na Amadora, revelou esta quarta-feira à Lusa uma fonte da família.



José Carlos Cardoso, de 27 anos, conhecido no mundo da música como Puto G, desapareceu no sábado no lago Remerschen, no sul do Luxemburgo, onde se encontrava na companhia de amigos, que deram o alerta após o desaparecimento do jovem, que entrou sozinho na água.



O Contacto, jornal luxemburguês destinado à comunidade lusófona, citando fonte policial, noticiou que o corpo do cabo-verdiano foi encontrado às 19:00, três horas depois do desaparecimento.



Na terça-feira, o corpo de Puto G, que vivia e trabalhava na Bélgica, em Athus, foi transferido para Lisboa.



Além da música, José Carlos Cardoso, que cresceu e viveu na Amadora até emigrar, fez também teatro e cinema.



O jovem integrou o elenco do filme "A esperança está onde menos se espera", de Joaquim Leitão, no qual vestiu a pele de 'Mané', uma das personagens principais. O filme, de 2009, foi rodado na Cova da Moura, na Amadora, bairro onde o elemento dos Kova M cresceu.



De acordo com informação disponibilizada no 'site' IMDB, uma base de dados de cinema, José Carlos Cardoso voltou a trabalhar com Joaquim Leitão em "Quarta Divisão", de 2013, e "Sei lá", de 2014.



Além disso, o 'rapper' integrou o elenco de "Por aqui tudo bem", de Pocas Pascoal, e de algumas curtas-metragens.