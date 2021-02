Funeral de tenente-coronel Marcelino da Mata decorre na segunda-feira em Sintra

A última homenagem ao tenente-coronel Marcelino da Mata, militar do Exército mais condecorado da guerra do Ultramar, decorre na segunda-feira, pelas 11h00, no cemitério de Queluz-Belas, em Sintra.



Devido às restrições motivadas pela pandemia, o acesso à cerimónia será condicionado. As honras militares serão prestadas no exterior do cemitério.

Marcelino da Mata morreu na quinta-feira, aos 80 anos, no Hospital Amadora-Sintra, onde se encontrava internado e infetado com Covid-19. Reformado desde 1980, teve 12 filhos.

