Furtavam gasóleo de aeronaves da Força Aérea

Cinco pessoas foram constituídas arguidas por suspeitas de terem furtado, durante dois anos e meio, 142 mil litros de combustível destinados a aeronaves da Força Aérea da base Aérea de Monte Real, em Leiria.Em comunicado, a Polícia Judiciária Militar (PJM), que liderou a investigação, refere que os suspeitos, com idades entre os 40 e 56 anos e "sem vínculo às Forças Armadas", operavam desde meados de 2017 e terão desviado o combustível durante o transporte e abastecimento à base aérea.Em oito buscas domiciliárias e não domiciliárias foram apreendidos 47 mil euros em dinheiro, armas, munições, computadores, telemóveis, combustível e material relacionado com o transporte e trasfega desta carga.A operação Jeta I da PJM realizou-se no âmbito de um inquérito a decorrer no DIAP de Lisboa. As cincos pessoas suspeitas estão indiciadas dos crimes de furto qualificado, recetação e posse de armas proibidas. Terão lesado o Estado em mais de 92 mil euros.