Furto de viatura leva a prisão preventiva por vários crimes de casal de Vila Flor

Um casal de Vila Flor apanhado há uma semana por furto de uma viatura ficou em prisão preventiva depois de as autoridades terem descoberto indícios de outros crimes, informou hoje a GNR.

O homem e a mulher, de 42 e 38 anos, são agora suspeitos de furto qualificado, tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, na sequência da investigação desencadeada pelo primeiro episódio, como revela o Comando Territorial de Bragança, em comunicado.

Os dois foram apanhados a 21 de fevereiro pelo furto de uma viatura e alguns dias depois foram alvo de buscas, durante as quais foram descobertas droga, munições e peças de uma viatura furtada pelos suspeitos.

Segundo a GNR, foram apreendidas 62 doses de heroína, 28 doses de cocaína, 17 cartuchos, cinco cartuchos zagalote e uma viatura em buscas no domicílio, num anexo e num veículo dos suspeitos.

As buscas decorreram no âmbito do inquérito relacionado com o furto de uma viatura recuperada e entregue ao proprietário a 21 de fevereiro depois de a GNR ter sido alertada para o veículo abandonado na berma da autoestrada A4.

Na mesma ocasião, os militares encontraram o casal a pé na autoestrada.

Inicialmente, os dois foram constituídos arguidos pelo furto do veículo e os factos remetidos ao Tribunal de Vila Flor, onde foram ouvidos depois das buscas e lhes foi decretada prisão preventiva.