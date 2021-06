Galocha, fralda e calções encontrados junto ao rio durante buscas por Noah

Foram encontradas mais peças de roupa de Noah durante as buscas das autoridades, para além da camisola encontrada esta quarta-feira.Ao que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia Judiciária, foi entregue às autoridades uns calções, uma fralda e uma galocha que são semelhantes à camisola de Noah encontrada no primeiro dia de buscas.As peças foram encontradas a centenas de metros da camisola.As buscas pelo menino de 2 anos, que duram há mais de 28 horas, concentram mais de 100 operacionais em Proença-a-Velha.A GNR confirmou que as pegadas de criança encontradas perto do local onde desapareceu Noah estão na direção de um "percurso de água".