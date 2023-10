Galp diz que acidente na refinaria de Sines não atrasa trabalhos de manutenção

A Galp disse esta segunda-feira à Lusa que o acidente na refinaria de Sines, que levou à hospitalização de um trabalhador, não deverá provocar atrasos nos trabalhos de manutenção em curso até ao próximo mês.

"Não são previsíveis atrasos nos trabalhos de manutenção em curso", disse à Lusa fonte oficial da petrolífera, cuja refinaria em Sines, no distrito de Setúbal, se encontra em período de paragem programada, ao longo deste mês e no próximo, para trabalhos de manutenção.

A Galp explicou que, durante os trabalhos desta segunda-feira, "ocorreu uma ignição de gases, extinta em menos de um minuto" e que "uma pessoa foi hospitalizada em consequência deste incidente".

O alerta para esta ocorrência foi dado aos bombeiros às 03h40 e o homem, de 35 anos, foi "assistido no local por duas enfermeiras da refinaria da Galp", sendo que nas instalações "estiveram também dois médicos da refinaria que definiram o estado da vítima como ligeiro", relatou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, contactado pela Lusa.

A mesma fonte explicou que a vítima sofreu "queimaduras em algumas partes do corpo", na sequência "da explosão de um compressor na refinaria".

O ferido foi transportado pelos Bombeiros de Sines para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), situado no vizinho concelho de Santiago do Cacém, disse ainda o comando sub-regional da Proteção Civil, frisando que a ocorrência ficou concluída às 05h00.

Uma fonte hospitalar revelou ainda à Lusa que o homem "foi transferido ao início desta manhã para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. José", em Lisboa, e que apresenta "queimaduras no rosto, mãos e zona respiratória".

Para o local da ocorrência, foram mobilizados seis operacionais, apoiados por três veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, com a sua viatura médica de emergência e reanimação do HLA.