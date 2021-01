Gang armado deixa estafeta de plataforma eletrónica sem moto na Amadora

Uma entrega no bairro da Cova da Moura, na Amadora, terminou da pior forma para um estafeta de uma plataforma eletrónica na noite de quarta-feira.O motorista foi forçado a parar quando um grupo de seis homens lhe barrou a passagem e um deles apontou uma arma. Obrigaram a vítima a desmontar e a entregar a carteira e o telemóvel. Depois fugiram com o motociclo e os bens do estafeta, que teve de sair a pé do bairro.A vítima dirigiu-se a seguir a uma esquadra da PSP, onde denunciou o assalto. Por se tratar de um roubo à mão armada, a investigação transitou para a Polícia Judiciária.