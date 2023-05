Gang assalta moradia de família paquistanesa em Cascais

Uma moradia da zona da Areia, Cascais, habitada por uma família de origem paquistanesa, foi assaltada por desconhecidos na madrugada deste sábado.

Fontes policiais disseram ao CM que o alerta para o crime foi dado pela 01h00, quando os alarmes de intrusão soaram na empresa de segurança.

Um grupo ainda indeterminado de homens introduziu-se na residência, quando os proprietários estavam ausentes.

Reviraram várias divisões, e roubaram quatro relógios de marca Rolex, de valor presumível de 20 mil euros. Foi ainda furtada uma quantia considerável em numerário.

O gang levou ainda um cofre pertença da família, que conteria alegadamente uma ‘pen’ com códigos de acesso a aplicações de bitcoins (moeda virtual). O valor deste investimento permanece também por determinar com exatidão, no entanto poderá ascender a centenas de milhares de euros.

A PSP de Cascais só chegou ao local largos minutos após o crime, e já está a investigar.

O comando da PSP de Lisboa confirmou oficialmente o crime.