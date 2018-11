Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang cerca escola secundária em Cascais

Grupo com facas agride três jovens em busca de vingança.

Por Miguel Curado | 09:13

Um gang com cerca de três dezenas de jovens, alguns dos quais armados com facas, cercaram a Escola Secundária Fernando Lopes Graça, na Parede, Cascais, e acabaram por espancar três alunos.



O grupo procurava um jovem que se tinha envolvido numa violenta discussão com um dos membros do gang, mas acabou por fugir sem o encontrar.



O conflito que gerou este ataque aconteceu na semana passada, junto à estação da CP da Parede. Desde então, segundo relatos não confirmados oficialmente pela PSP, o jovem aluno da Escola Fernando Lopes Graça foi ameaçado várias vezes através das redes sociais.



E foi, novamente, recorrendo a páginas da rede social Facebook que se organizou o ataque à escola, ocorrido pelas 16h30 de segunda-feira.



Fonte oficial da PSP confirmou que o grupo atacante cercou a escola, quando no exterior estavam cerca de 200 alunos.



Viveram-se momentos de pânico, devido às ameaças com armas brancas feitas pelos jovens que vinham de várias zonas de Cascais. Dois jovens de 15 anos e um de 16 foram espancados.



A PSP foi chamada e identificou as vítimas, que recusaram hospitalização.



PORMENORES

Pedido policiamento

A direção da Escola Fernando Lopes Graça pediu à PSP que reforçasse o policiamento. As patrulhas com viaturas têm sido frequentes desde 2ª feira.



PSP desconhece

Fonte oficial da PSP contactada pelo CM desconhece que tenham havido mais incursões do gang na escola, como ontem chegou a ser noticiado.



Convite para ‘porrada’

No Facebook, jovens foram convocados para irem à escola da Parede, com um convite para andarem à ‘porrada’.