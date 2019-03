Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang esfaqueia e agride violentamente vítima de roubo

Dois assaltantes foram apanhados pela PSP. Caso aconteceu em Sintra.

Por Magali Pinto | 09:04

Os ataques com faca ocorreram entre dezembro e fevereiro na zona de Sintra. A PSP conseguiu desmantelar o grupo ao deter dois dos assaltantes já no início deste mês.



Presentes ao juiz, ficaram em prisão preventiva. As vítimas, em quantidade ainda a ser apurada, eram abordadas na rua e, caso oferecessem resistência, eram brutalmente agredidas. Uma delas chegou mesmo a ser esfaqueada na sequência do ataque. Teve de receber assistência médica no hospital.



Segundo o CM apurou há mais elementos do grupo por identificar pelas autoridades. Atuavam em bando, rodeavam as vítimas sobretudo à noite e tiravam-lhes tudo o que tivessem, nomeadamente carteiras, telemóveis e peças em ouro e prata.



Depois de detidos fora de flagrante delito - andavam a ser investigados há dois meses - os dois homens ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, "em razão da verificação dos perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", segundo refere a Procuradoria.