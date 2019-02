Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang esfaqueia menor de 17 anos em assalto

Vítima sofreu uma perfuração num pulmão na sequência do ataque em Lisboa.

Por Miguel Curado | 01:30

Um rapaz de 17 anos foi esfaqueado por três jovens durante uma tentativa de assalto na zona dos Olivais, em Lisboa.



A vítima sofreu mesmo uma perfuração num pulmão na sequência do ataque. O crime ocorreu na terça-feira ao fim da tarde, mas a vítima permanecia esta quinta-feira internada.



Segundo o relato que o jovem e testemunhas fizeram à PSP, os três ladrões aparentavam ter entre 16 a 18 anos.



Abordaram a vítima pelas 19h40 de terça-feira, quando o jovem se encontrava numa paragem de autocarro, na rua Cidade de Benguela, junto à Escola António Damásio.



"Os três jovens começaram por lhe perguntar as horas e segundos depois rodearam-no, para lhe exigir todos os pertences", explicou ao CM fonte policial.



Aterrorizado, o jovem de 17 anos fugiu a correr, com os assaltantes a perseguirem-no. A fuga estendeu-se por centenas de metros, até que na avenida Cidade de Luanda o rapaz que escapava ao assalto foi derrubado.



O menor caiu para a estrada e foi pontapeado e esmurrado pelos agressores. Foi então que, segundo o próprio acrescentou à PSP, sentiu um golpe de faca no tórax.



Por essa altura já vários populares assistiam à tentativa de assalto, o que levou a que os três rapazes fugissem sem roubar nada.



Bastante combalido, e a sangrar, o jovem atacado foi assistido pelo INEM e transportado para as urgências do Hospital D. Estefânia.



Fonte ligada ao processo disse ao CM que o seu estado é estável, mas a inspirar alguns cuidados, por isso mantém-se internado.