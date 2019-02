Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang sequestra mãe e filho em Benavente

Ladrões assaltam casa e roubam peças em ouro e dinheiro.

Por João Nuno Pepino e Sérgio A. Vitorino | 08:53

Uma mulher de 82 anos e o filho, com 56, foram agredidos e estiveram sequestrados durante um assalto à sua residência, em Benavente, na madrugada desta terça-feira.



O crime, segundo explicou ao CM fonte da GNR de Santarém, terá sido cometido por cinco homens de cara tapada e com armas de fogo, que irromperam pela residência das vítimas.



A idosa e o filho foram trancados na casa de banho, enquanto os assaltantes revistaram as divisões da habitação. Os autores do crime fugiram com uma quantia em dinheiro e ouro não apurada.



As vítimas conseguiram chamar por socorro às 02h00, tendo sido transportadas ao Hospital de Vila Franca de Xira com ferimentos ligeiros.



Por envolver armas de fogo, a investigação do caso transitou para a Polícia Judiciária.