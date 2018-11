Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Penas efetivas para dois dos autores de assalto a casa em Vagos

Os factos ocorreram na manhã do dia 11 de janeiro de 2018, cerca das 07h00.

Por Lusa | 15:44

O Tribunal de Aveiro condenou esta quarta-feira a quatro anos de prisão efetiva dois dos quatro homens envolvidos num assalto a uma casa em Vagos, suspendendo a pena aplicada aos outros dois arguidos.



Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provado que os arguidos foram os autores do assalto ocorrido na manhã do dia 11 de janeiro de 2018, no âmbito de um plano previamente gizado entre todos.



Os arguidos foram condenados por um crime de roubo agravado, tendo sido absolvidos do crime de sequestro de que estavam acusados, por o coletivo de juízes ter entendido que este último foi consumido pelo primeiro.



As penas mais gravosas foram aplicadas aos arguidos que se encontram em prisão preventiva e que já têm antecedentes criminais.



Os outros dois arguidos, um dos quais foi julgado à revelia, foram condenados a penas suspensas de três anos e três anos e três meses.



Os arguidos foram ainda condenados a pagar solidariamente cerca de 1.800 euros de indemnização à ofendida.



Durante o julgamento, os arguidos admitiram a sua participação nos factos, mas negaram ter tido intenção de assaltar a casa, alegando que só iam "buscar droga".



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os quatro homens dirigiram-se a uma residência em Vagos com o intuito de se apropriarem de bens a valores que ali se encontrassem, se necessário com recurso à violência.



Os investigadores referem que os assaltantes bateram à porta e forçaram a entrada na casa, surpreendendo a dona da habitação, que gritou várias vezes para que não lhe fizessem mal nem às suas filhas de 14 meses e três anos, que estavam a dormir no quarto.



Depois de passarem em revista as várias divisões da casa à procura de bens ou dinheiro, os arguidos acabaram por abandonar o local, levando consigo 300 euros e uma carteira, além de um 'tablet' e um telemóvel, que vieram a ser recuperados.



Os quatro homens, com idades entre os e os 22 e os 35 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro poucos dias após o assalto.