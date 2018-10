Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang espanca para roubar na Cova da Moura

Três agressores levaram um telemóvel avaliado em 500 euros e as chaves do carro da vítima.

Por S.A.V. | 09:47

Um homem de 26 anos foi espancado e assaltado à saída de um café do bairro da Cova da Moura, na Damaia, Amadora.



Três agressores levaram um telemóvel avaliado em 500 euros e as chaves do carro da vítima, que acabaram por não levar.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, o assalto ocorreu pela 01h00 de segunda-feira. Os três atacantes, aparentando ter entre os 20 e os 25 anos, estavam encapuzados.



Dois agarraram nos braços da vítima e o terceiro deu-lhe murros e pontapés na face e costas.



O carro da vítima, avaliado em 150 euros, ficou para trás.



A PSP investiga.