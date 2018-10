Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia desmaia após agressão em Lisboa

Agente espancado por holandês em Lisboa desmaiou na esquadra. Outro caso aconteceu em Setúbal.

Por Miguel Curado | 09:19

Um chefe e dois agentes da PSP foram brutalmente agredidos entre o final da tarde de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, em Setúbal e Lisboa, respetivamente. Um dos polícias atacados na capital chegou mesmo a desmaiar.



A primeira agressão ocorreu pelas 19h50 de quinta-feira, em Setúbal. Um chefe da PSP de folga abordou um homem, quando este urinava na rua. Apesar de estar à civil, o polícia identificou-se com a carteira profissional, pedindo o cartão de cidadão ao homem. Em poucos segundos, outro transeunte tentou impedir que o amigo fosse revistado, ameaçando e dando murros no peito do chefe da PSP. No ataque ao elemento policial, este levou ainda violentamente com uma garrafa na cabeça.



Os dois agressores fugiram num Ford Mondeo, enquanto o chefe da PSP foi assistido no Hospital de São Bernardo. E pouco depois das seis da manhã de sexta-feira, desta vez na rua Cintura do Porto de Lisboa, dois agentes da PSP, à civil, abordaram um cidadão holandês que agredia um casal. Aparentemente alcoolizado, o atacante desferiu murros e pontapés nos dois agentes, abandonando o local a correr.



Apesar de combalidos, os polícias localizaram-no na zona do Cais do Sodré, levando-o para a esquadra. Durante a fuga, o holandês ainda terá atacado outro homem junto ao bar Titanic. Os três civis feridos pelo agressor foram para o Hospital de São José. E um dos polícias sentiu-se mal já na esquadra: desmaiou. Tanto ele como o colega foram assistidos no mesmo hospital.