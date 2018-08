Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias e segurança agredidos em desacatos em supermercado

Grupo tentou roubar bens e quando abordados responderam com violência.

23:08

Um grupo envolveu-se em confrontos com um segurança do Continente de Estremoz após este os ter denunciado às autoridades por estarem alegadamente a roubar bens do supermercado.



De acordo com o jornal "Ardina do Alentejo", o grupo costuma marcar presença naquele supermercado com frequência e os roubos também são frequentes. Tudo começou às 21h15, quando vários jovens moradores do Bairro das Quintinhas, terão tentado furtar bens daquela loja. O segurança identificou alguns desses elementos e contactou a PSP que se deslocou ao local.



Depois de recebido o testemunho, as autoridades deslocaram-se ao Bairro das Quintinhas para localizar os elementos do grupo. Pouco tempo depois, vários elementos e familiares daquele grupo entraram no supermercado com o objetivo de agredir o segurança.



A polícia interveio, no entanto, o número avultado do grupo, cerca de 40, prevaleceu. Os indivíduos começaram a atirar vários objetos do supermercado como malas de viagem, cadeiras de madeira e vasos de loiça.



A polícia e o segurança foram ainda agredidos. Um dos elementos da PSP foi atingido por uma cadeira de madeira e teve de ser assistido no Centro de Saúde de Estremoz.



Posteriormente foram chamados reforços, mas o grupo já tinha saído do local. De acordo com o "Ardina do Alentejo", os prejuízos rondam os cinco mil euros.



As autoridades indicaram que está a decorrer um processo de inquérito e não foram feitas detenções.