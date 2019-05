Gang faz explodir multibanco em Beja

Três homens encapuzados fizeram explodir, com recurso a gás, uma caixa multibanco móvel no interior de uma superfície comercial, em Beja.No entanto, como a máquina tem um dispositivo de segurança que inutiliza as notas em caso de roubo, projetando tinta vermelha, os assaltantes acabaram por fugir sem o dinheiro.O assalto ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira.Os suspeitos usaram uma carrinha pick up para rebentaram as portas de vidro.A PSP de Beja foi chamada no local mas o assalto está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Faro que fez perícias ainda de madrugada.