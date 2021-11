As vítimas eram normalmente sinalizadas pelos elementos do gang juvenil, a meio da noite, na zona urbana da cidade de Faro. O grupo alugava trotinetes para praticar os roubos, em zonas escuras, sob ameaça de armas. A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira um dos suspeitos, de 16 anos, pela prática de vários crimes de roubo agravado com utilização de arma e por burla informática - utilização dos cartões bancários roubados.