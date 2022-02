A Polícia Judiciária está a investigar um assalto a um balcão dos CTT, ocorrido na manhã desta sexta-feira em São Pedro do Estoril, Cascais, e que rendeu cerca de 1800 euros ao gang de quatro assaltantes.Três ladrões, com gorros e máscaras, entraram nos Correios pelas 09h10. O quarto assaltante ficou à porta.A única funcionária foi ameaçada com agressões.Na fuga de carro, o gang danificou duas viaturas estacionadas.O veículo usado pelos ladrões foi abandonado na zona do Murtal.