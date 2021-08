Dois homens armados assaltam CTT em Fernão Ferro

Dois homens armados assaltaram o posto dos CTT de Fernão Ferro, no concelho do Seixal, na tarde desta terça-feira.



Segundo fonte da GNR, o roubo ocorreu pelas 15h00 e, depois de ameaçarem os funcionários que estavam de serviço, os dois homens obrigaram os mesmos a entregar todo o dinheiro que havia no balcão e de um cofre.





A dupla estaria a usar máscaras semelhantes às do grupo Annonimous, que replicam o rosto de Guy Fawkes e que ficaram celebrizadas no filme ‘V de Vingança’.

A GNR tomou conta da ocorrência, mas por se tratar de um crime com armas de fogo a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.