Gang rouba frente de carro

Por J.C.R. | 10:04

Um grupo de ladrões conseguiu retirar a frente de um VW Golf com menos de um mês e fugir deixando o resto da viatura intacta, em mais um caso de assalto a automóveis na zona de São Marcos, Sintra.



O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira.



O proprietário deixou o carro a alguns metros de casa e, no dia seguinte, apercebeu-se de que tinham entrado na viatura, aberto o capot e desencaixado a moldura frontal, os faróis, o pára-choques, a grelha, a matrícula e até os piscas.



Uma bolsa com documentos também desapareceu.



O caso foi participado à PSP.