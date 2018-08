Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sofre carjacking sob ameaça de arma em Carcavelos

Dupla armada rouba carro num estacionamento junto à praia.

Por João Carlos Rodrigues | 08:44

Dois assaltantes armados com uma pistola conseguiram roubar o carro a um homem que saía da praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, na terça-feira à noite.



A vítima tinha deixado o carro estacionado no parque de terra batida – uma zona isolada à qual se tem acesso apenas através de um túnel que passa sob a estrada Marginal – e quando regressou à viatura, pelas 21h20, foi surpreendida pela travagem brusca de um automóvel a poucos centímetros das suas pernas.



De imediato, dois homens saíram do interior, um deles com uma arma de fogo nas mãos, que apontou à vítima exigindo-lhe as chaves do automóvel.



Um dos assaltantes regressou ao carro em que tinham chegado – um Opel Corsa –, enquanto o outro entrou no automóvel da vítima – um Renault Megane com poucos meses – e fugiram do local a alta velocidade.

O crime de roubo qualificado foi participado à PSP da Parede, que rapidamente enviou patrulhas ao local, mas a dupla de assaltantes não foi localizada. A investigação deste crime transitou para a PJ de Lisboa.