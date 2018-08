Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang leva Mercedes ao ameaçar condutor com armas

Vítima fica sem automóvel em roubo violento à luz do dia, em Sintra.

Em plena luz do dia e numa rua de grande movimento da Agualva, Sintra, um grupo de cinco homens roubou um Mercedes por carjacking ao ameaçar o dono com armas de fogo. Fugiram sem deixar rasto depois de efetuar um disparo.



O crime ocorreu pelas 16h30 de segunda-feira, na rua Matias Aires. De acordo com o relato feito às autoridades pela vítima – homem com perto de 30 anos –, o grupo chegou noutro automóvel e parou ao lado do Mercedes que conduzia. Rapidamente, quatro dos assaltantes saíram do carro de arma em punho e obrigaram-no a sair do automóvel. O homem contou que nessa altura ouviu um disparo e por isso não esboçou qualquer reação. O gang entrou no Mercedes e arrancou, com o cúmplice que ficara no outro carro a seguir logo atrás.



A PSP local foi acionada e ainda chegou a ser dado um alerta geral com as características do carro roubado – de matrícula estrangeira – e do grupo de assaltantes. No entanto, estes não voltaram a ser vistos. Perícias na zona onde ocorreu o assalto não levaram à descoberta de qualquer invólucro. A vítima não foi atingida nem sofreu qualquer ferimento, apurou o CM junto de fontes policiais. O grupo terá atuado de cara descoberta, mas a vítima não foi capaz de dar uma descrição dos assaltantes.



Por se tratar de um roubo com arma de fogo, a investigação do caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa, que está agora a averiguar as circunstâncias em que o roubo ocorreu e a veracidade do relato feito pela vítima às autoridades.