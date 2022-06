Quatro mulheres e um homem, todos de nacionalidade chinesa, foram acusados pelo Ministério Público do crime de contrabando. O gang conseguiu em apenas um mês, entre setembro e outubro de 2019, colocar fora do País 2,2 milhões de euros em malas de viagem.Os embarques eram feitos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em embalagens de papel de jornal e película aderente.