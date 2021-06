Uma investigação com quase três anos, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, levou à detenção de Jiang Bing, um empresário chinês de 30 anos, residente no concelho de Oeiras e com negócios na zona de Benavente. É suspeito de gerir um esquema que retirou de Portugal, para contas bancárias abertas na China, pelo menos 2 milhões de euros em divisas não declaradas ao Fisco....