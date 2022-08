Uma guerra entre grupos rivais da Costa de Caparica e Trafaria, no concelho de Almada, que começou por um lugar nos carrinhos de choque na Feira Popular da primeira localidade causou quatro feridos graves – um baleado e três esfaqueados – em dez dias.



O primeiro episódio de violência ocorreu na madrugada de 21 de julho, quando uma rixa entre os dois grupos no recinto onde são montadas diversões nesta altura do ano terminou à pancada.









