O tenente-general Abel Cabral Couto, 91 anos, professor catedrático com carreira militar e académica dedicada ao estudo da Estratégia, e que as Forças Armadas referem como uma “incontornável referência” que “influenciou o pensamento estratégico em Portugal”, foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pelo Instituto Universitário Militar. Na cerimónia estiveram o antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, a ministra da Defesa e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.