General da Madeira demitido de funções por causa de polémica com golfe

O major-general Carlos Perestrelo, até agora comandante da Zona Militar da Madeira, vai ser "substituído nas suas funções" por causa da polémica dos militares fardados e dos cerimoniais com toques de clarim e disparos de salvas de peças de artilharia em torneios de golfe.

A destituições de funções do major-general foi confirmada esta quinta-feira ao CM por fonte oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O gabinete do principal chefe militar, almirante Silva Ribeiro, voltou a assegurar que "a prática do uso de peças de artilharia e de militares uniformizados em cerimonial para realizar salvas em torneios de golfe, não era do conhecimento do Estado-Maior-General das Forças Armadas", que promoveu uma análise ao caso "com carácter de urgência".

Também o Exército nomeou um tenente-general "para proceder a um processo de averiguações".