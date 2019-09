General português Hermínio Maio assume funções na União Europeia

O major-general Hermínio Maio assumiu na segunda-feira funções como Diretor Adjunto da Capacidade Militar de Planeamento e Condução da União Europeia (MPCC na sigla inglesa), foi esta quarta-feira divulgado em Bruxelas.O major-general do Exército Hermínio Maio deixou o comando da Missão Europeia de Treino Militar - República Centro-Africana (EUMT-RCA) em julho, depois de ano e meio naquelas funções, tendo sido nomeado para integrar o comando da MPCC, funções que iniciou na segunda-feira.A MPCC é o centro de comando e controlo das operações militares da União Europeia, responsável pela condução das missões não executivas da UE como as de Formação e Treino no Mali, na Somália e na República Centro-Africana.